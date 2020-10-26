Аршавин высказался о лидерстве "Спартака" в РПЛ

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Аршавин высказался о лидерстве "Спартака" в РПЛ

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал выход "Спартака" на чистое первое место по итогам 12-го тура РПЛ.

В субботу "сине-бело-голубые" проиграли "Рубину" (1:2), а "красно-белые" победили "Краснодар" (3:1).

"Таблица расстраивает. "Спартак" по игре лидирует. Непривычно видеть "Зенит" на второй строчке. "Краснодару" обидно, потому что он здорово сыграл с "Ренном" в Лиге Чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой "Спартаку" и, скорее всего, победить", - сказал Аршавин.

"Спартак" опережает "Зенит" в турнирной таблице РПЛ на три очка. Сегодня ЦСКА в случае победы над тульским "Арсеналом" сместит действующего чемпиона на третью строчку.

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