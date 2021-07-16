Аршавин высказался о лимите на легионеров

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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, как изменить лимит на легионеров в РПЛ.

"Я бы выбрал немецкий сценарий - там должно быть 12 местных в заявке. Однако нужно ограничить маленькие бюджетные клубы, чтобы они не покупали сомнительных легионеров - возможно, для этого ввести ограничения по зарплате, хотя как это будет соблюдаться? В нашей стране это правило легко можно обойти", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

Напомним, что на данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров "8+17".

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