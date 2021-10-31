Аршавин высказался о матче "Спартака" с "Ростовом"

Фото: инстаграм Аршавина/Автор неизвестен

Экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением об игре московского "Спартака" с "Ростовом" (1:1) в 13-м туре РПЛ.

"К сожалению, смена вратаря не помогла в этом матче "Спартаку". Глебов не стал бы бить, если бы не позиция вратаря.

Мне непонятно, почему так верят в Рассказова. Неужели не попробовать поставить вместо него Гапонова или Кутепова. Но и Джикия выглядит не очень. У них у всех состояние разобранное.

Важно, чтобы все в "Спартаке" стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков.

На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики "Зенита". Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно, и горько, но я тогда был молодой. И был случай – еще раз нас закидывали.

Болельщики "Спартака" тоже много терпели, переживали, рано или поздно все вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды", – сказал Аршавин.

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