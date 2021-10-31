Аршавин высказался о матче "Спартака" с "Ростовом"

Теги спартак москваростовандрей аршавин

Аршавин высказался о матче "Спартака" с "Ростовом"Фото: инстаграм Аршавина/Автор неизвестен

Экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением об игре московского "Спартака" с "Ростовом" (1:1) в 13-м туре РПЛ.

"К сожалению, смена вратаря не помогла в этом матче "Спартаку". Глебов не стал бы бить, если бы не позиция вратаря.

Мне непонятно, почему так верят в Рассказова. Неужели не попробовать поставить вместо него Гапонова или Кутепова. Но и Джикия выглядит не очень. У них у всех состояние разобранное. 

Важно, чтобы все в "Спартаке" стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков.

На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики "Зенита". Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно, и горько, но я тогда был молодой. И был случай – еще раз нас закидывали.

Болельщики "Спартака" тоже много терпели, переживали, рано или поздно все вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды", – сказал Аршавин.

Также не пропустите: Роналду установил очередной рекорд в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов