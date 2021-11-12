Аршавин высказался о нападающих сборной России

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о форвардах национальной команды.

– Вопрос по форвардам: Заболотный, Смолов, ложная девятка…

– По классу, если честно, из всех этих нападающих Смолов самый классный. Просто он не забивает, но я бы ставил его.

Другие нападающие – один уже не будет европейского уровня, а другой пока еще не европейского уровня.

Если мы будем сразу играть на ничью, нам железно закинут. Странно только, что матч пройдет не на "Максимире" в Загребе, потому что, мне кажется, они никому там не проигрывали, а в Сплите, – сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".

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