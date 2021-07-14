Аршавин высказался о переходе Михайлова из "Зенита" в "Шальке"

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о переходе полузащитника Ярослава Михайлова в немецкий "Шальке" на правах аренды.

"Михайлов переходит в аренду на один год, но никаких ограничений мы для него и для себя не ставим. Если он сможет закрепиться в "Шальке", будет востребован в Германии – мы готовы его оставить там. Он будет играть среди мужчин, в другой стране, с другой культурой и другими тренировками – сможет по-другому взглянуть на футбол, что поможет его развитию. Он уже успел этим летом потренироваться с нашей основной командой – будет знать и понимать, что лучше для него, как это происходит за границей и в России", - приводит слова Аршавина официальный сайт клуба.

18-летний Михайлов в прошлом сезоне играл за молодежную команду "Зенита". Хавбек принял участие в 19 матчах в Молодежной лиге, а также провел шесть поединков в ЮФЛ-1.

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