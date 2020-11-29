Аршавин высказался о положении Газизова в "Спартаке"

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи о том, что гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов покинет команду в январе.

"Не думаю, что Шамиль был настолько наивен и не понимал, что у него не будет в "Спартаке" столько свободы, как в "Уфе".

В "Спартаке" такого не может быть, только если ты не хозяин клуба, тут будет нужно мириться с чужими интересами и идти на компромисс", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Газизов перешёл на работу в "Спартак" прошлым летом. До этого он был генеральным директором в "Уфе".

"Красно-белые" завершили первый круг чемпионата России на третьем месте с отставанием от лидера на 3 очка.

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