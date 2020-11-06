Аршавин высказался о положении Миранчука в "Аталанте"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин считает, что в ситуации Алексея Миранчука в "Аталанте" нет ничего страшного.

Напомним, что 25-летний хавбек принял участие только в одном матче после перехода, а в остальных играх его не выпускали даже на замену.

На фоне отсутствия игровой практики начали звучать мнения, что трансфер Миранчука в "Аталанту" был ошибкой.

"Во-первых, вернуться он всегда успеет. Во-вторых, прошло слишком мало времени. В-третьих, не попробовать было бы просто неправильно. Молодец, что поехал. А как сложится, никто ещё не знает. Он только месяц в команде, рано переживать", - сказал Аршавин.

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