Аршавин высказался о потенциале Захаряна

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о хавбеке "Динамо" Арсене Захаряне.

"Он берет мяч и идет на 3-4 соперников. Он не боится и тащит. Это техничный и легкий футболист. Молодым игрокам свойственна эта бесшабашность, лет через 10 он бы не пошел так на четверых.

Пока он заслуженно играет, все исполняет. Даже не могу сказать, какие у него есть минусы. По моему мнению, он не самый талантливый в России, но в РПЛ - да. Талант у Захаряна есть, однако вопрос в том, насколько он его реализует.

Тот же Кокорин, у которого также есть талант, однако реализовал ли он его за последние 10 лет? Он и так был заметным футболистом для РПЛ, однако по своему потенциалу он мог играть лучше. Поэтому, посмотрим, как свой талант реализует Захарян", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В этом сезоне Захарян провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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