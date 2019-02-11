Аршавин высказался о разгромном поражении "Челси" от "Манчестер Сити"

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Аршавин высказался о разгромном поражении "Челси" от "Манчестер Сити"

Известный российский футболист Андрей Аршавин высказался о разгромном поражении "Челси" от "Манчестер Сити" в матче 26-го тура АПЛ.

"В трёх последних матчах из четырёх "Сити" начинает с голов на первых минутах. Может, это и не стечение обстоятельств, но это всё равно трудно прогнозировать перед игрой. Сейчас и Агуэро в огне, у него всё получается. Когда счёт стал 2:0, "Челси" выглядел очень растерянным, у него даже не нашлось лидера" - сказал Аршавин.

Напомним, что "Сити" разгромил "Челси" со счётом 6:0. "Синие" впервые пропустили шесть голов в матче АПЛ, а также потерпели крупнейшее поражение за последние 28 лет.

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