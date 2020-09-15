Аршавин высказался о результатах Кругового и Мостового в "Зените"
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что думает о результатах защитника Данила Кругового и хавбека Андрея Мостового.
"Зенит" сыграл очень уверенно. Понравилось, как наш воспитанник Круговой на фланге взаимодействовал с Малкомом, не испытывал особых проблем. Мостовой забил два гола, но, к сожалению, один не засчитали, так как залез в положение вне игры. Видно, что молодые ребята довольно уверенно себя чувствуют и постепенно адаптируются в "Зените", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".
В текущем розыгрыше РПЛ 22-летний Мостовой в 6 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. Круговой не отметился результативными действиями.
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