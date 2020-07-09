Аршавин высказался о результатах "Спартака" в чемпионате России

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Аршавин высказался о результатах "Спартака" в чемпионате России

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что думает о результатах московского "Спартака" в этом сезоне.

Накануне команда не смогла выиграть очередной матч в РПЛ против "Локомотива" (1:1).

"Спартак" наиграл в этом сезоне на 7-е место. Таблица не врет. Аргументов против этого нет. Может быть, "Уфа", которая на 6-й строчке, слабее "Спартака". Но тоже не факт. Остальные команды проводят сезон лучше. Состав москвичей рассчитан на 3-4-е место. Вряд ли "Спартак" может бороться за Лигу чемпионов с таким составом", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

11 июля "Спартак" на выезде сыграет с "Сочи" в рамках 28-го тура РПЛ. Начало игры - в 20:30 (мск).

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