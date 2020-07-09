Аршавин высказался о результатах "Спартака" в чемпионате России
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что думает о результатах московского "Спартака" в этом сезоне.
Накануне команда не смогла выиграть очередной матч в РПЛ против "Локомотива" (1:1).
"Спартак" наиграл в этом сезоне на 7-е место. Таблица не врет. Аргументов против этого нет. Может быть, "Уфа", которая на 6-й строчке, слабее "Спартака". Но тоже не факт. Остальные команды проводят сезон лучше. Состав москвичей рассчитан на 3-4-е место. Вряд ли "Спартак" может бороться за Лигу чемпионов с таким составом", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
11 июля "Спартак" на выезде сыграет с "Сочи" в рамках 28-го тура РПЛ. Начало игры - в 20:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22