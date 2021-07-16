Аршавин высказался о соперничестве "Зенита" и "Спартака"

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к современному этапу противостояния "Зенита" и "Спартака".

"Кто популярнее? Мы считаем, что "Зенит". Они считают, что "Спартак". Опросы, дискуссии: чем больше людей вовлечено, тем лучше. Насколько это здоровое соперничество? Футбол не ограничивается 90 минутами на поле. Бывает, что противостояние приобретает агрессивные формы. Тут ещё и вся жизнь вокруг игры. На этом строятся дополнительные доходы. Если кто-то пошутил по поводу нашего клуба или мы пошутили - такое привлекает внимание, делает аудиторию шире.

Дай бог, чтобы ещё 100 лет было это соперничество. Просто теперь мы про вас даже не вспоминаем. Ну да, мы - чемпионы, и наш главный спонсор - "Газпром". А раньше мы говорили: "Спартачи зажрались". Нам отвечали: "Вы вообще там где?". Для нас, конечно, лучше, чтобы о нас всякое говорили, а мы на это внимания не обращали", - сказал Аршавин.

Напомним, что "Зенит" становился чемпионом России три сезона подряд.

Не пропустите: Кержаков: "Аршавин даже сейчас был бы игроком основы в РПЛ". | http://soccernews.ru