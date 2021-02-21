Аршавин высказался о спорном пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Динамо"
Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин выразил мнение, что арбитр закономерно поставил пенальти в ворота "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).
"Динамо" выглядело предпочтительнее и заслуженно победило "Спартак". Погода влияет. Естественно, это некомфортные условия. Повышается вероятность получить травму.
В динамике я бы поставил пенальти. Сначала идет корпус, а потом движение рукой. Очень трудно определить. Услышал странную формулировку — "если мяч ниже подмышки", — это как тогда определить? В сложный момент здесь все на усмотрение арбитра, предвзятости с его стороны точно не было", - сказал Аршавин в эфире программы "Все на Матч!" на канале "Матч ТВ".
Пенальти был назначен на 15-й минуте и его реализовал Даниил Фомин. В середине второго тайма второй гол в ворота "красно-белых" забил Константин Тюкавин.
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