Аршавин высказался о своем будущем в "Зените"

Фото: инстаграм Аршавина/Автор неизвестен

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин высказался о своем будущем в питерском клубе.

— Какова вероятность, что вы станете спортивным директором "Зенита"?

— Не знаю. Вероятность такая, как и любого другого кандидата, которого рассматривают.

— Вы хотите этого?

— Я свою позицию высказал.

— И какая она?

— Если бы я имел возможность, я бы вам ответил. Однако я не могу.

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