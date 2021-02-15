Аршавин высказался о влиянии Миранчука на игру "Аталанты"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".

Напомним, что хавбека не ставят в стартовый состав команды уже в четырёх играх подряд.

Всего в активе Миранчука 4 гола и 1 ассист в 17 матчах.

"Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру "Аталанты", там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чём поговорить, а не шутить. По позиции Алексей - похожий на Гомеса футболист, но для него ничего не изменилось с уходом Алехандро.

В своей лучшей форме Миранчук - игрок старта "Аталанты", думаю, в ином случае его бы не пригласили. Но сейчас вы показали его и Иличича, который является лидером и недавно один обыграл "Милан". Алексею нужно либо играть на другой позиции, либо подождать, когда Иличич закончит", - сказал Аршавин.

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