Аршавин высказался о возможном сокращении РПЛ
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о проекте реформы РПЛ, согласно которому число участников лиги сократится с 16 до 12.
"Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя я знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф. Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмёрке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было 1,5 года - и для этих игр хватало времени. Не знаю, в один сезон сможет ли всё уместиться. В целом я за схему в чемпионате весна-осень. Так будет намного проще", - сказал Аршавин.
Подробнее с предложениями об изменении формата проведения российской Премьер-лиги можно ознакомиться по ссылке.
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