Аршавин высказался о возможном уходе Азмуна из "Зенита"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба иранского нападающего Сердара Азмуна.
"У Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно. Игрок хочет уйти — клуб хочет такого нападающего оставить. Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первый круг. Но мы не может силком заставить Сердара остаться.
Азмуна в "Зените" может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока", - приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает через полгода. Таким образом, следующим летом форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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