Аршавин высказался о возможном увольнении Семака с поста наставника "Зенита"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возможной отставке Сергей Семака с поста главного тренера "Зенита" после поражения петербургского клуба в матче 1/8 финала Кубка России с тульским "Арсеналом" (1:2).

"Не думаю, что игроки "Зенита" были физически неподготовленными. "Зенит" выглядел тяжеловато, статично, было мало движений, поэтому свелось к тому, что было много подач с фланга. Дзюба был не готов к игре, потому что пропустил первый сбор из-за коронавируса. Тот козырь, те, на ком 70 процентов "Зенита" держится, не сработал.

Отставка Семака? После удачных отрезков ни в каких странах тренеров в отставку не отправляют! — сказал Аршавин в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".

Напомним, что после 19 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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