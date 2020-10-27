Аршавин высказался о возможной отставке главного тренера "Зенита" Семака

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о появлении слухов касательно скорой смены тренера "сине-бело-голубых".

Напомним, что сейчас пост занимает Сергей Семак, который возглавляет команду с лета 2018 года и выиграл с ней 4 трофея за 2 сезона.

По информации "Чемпионата", новым наставником коллектива из Санкт-Петербурга может стать аргентинец Маурисио Почеттино.

"Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича. Не знаю, кому это может быть выгодно. Видимо, после предыдущей неудачи в Лиге Чемпионов хотелось в этом сезоне выйти в весну, а после поражения от "Брюгге" это будет ещё труднее, чем после жеребьёвки. Плюс неожиданное поражение от "Рубина" даёт почву для таких слухов", - заявил Аршавин.

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