Аршавин высказался о возможной отставке главного тренера "Зенита" Семака
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о появлении слухов касательно скорой смены тренера "сине-бело-голубых".
Напомним, что сейчас пост занимает Сергей Семак, который возглавляет команду с лета 2018 года и выиграл с ней 4 трофея за 2 сезона.
По информации "Чемпионата", новым наставником коллектива из Санкт-Петербурга может стать аргентинец Маурисио Почеттино.
"Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича. Не знаю, кому это может быть выгодно. Видимо, после предыдущей неудачи в Лиге Чемпионов хотелось в этом сезоне выйти в весну, а после поражения от "Брюгге" это будет ещё труднее, чем после жеребьёвки. Плюс неожиданное поражение от "Рубина" даёт почву для таких слухов", - заявил Аршавин.
Не пропустите: Аршавин высказался об игре "Зенита" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
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