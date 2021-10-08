Аршавин высказался о запрете сладкого в сборной России

Фото: инстаграм Аршавина

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на решение Валерия Карпина запретить сладкое и мучное в национальной команде.

"Для меня это бессмысленная акция. Если игрок хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах, возможно, и нет таких запретов.

А вообще, если футболист профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, что сегодня сборная России встретится со Словакией в матче отбора ЧМ-2022.

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