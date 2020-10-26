Аршавин высказался об игре "Зенита" в нынешнем сезоне
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал результаты команды в этом сезоне.
"У "Зенита" есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. "Зенит" забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с "Брюгге" это не прошло.
Мне кажется, "Зениту" не хватает свежести. Он провел больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.
"Зениту" нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет", - заявил Аршавин в эфире "Матч Премьер".
28 октября "Зенит" на выезде встретится с дортмундской "Боруссией". Начало матча - в 23:00 (мск).
А еще: Аршавин высказался о лидерстве "Спартака" в РПЛ| http://soccernews.ru
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