Аршавин высказался об отказе Озила идти на понижение зарплаты

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Аршавин высказался об отказе Озила идти на понижение зарплаты

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин порассуждал о решении полузащитника "канониров" Месута Озила не соглашаться на уменьшение своего оклада в условиях пандемии коронавируса.

"Я не знаю, как бы я себя вёл на его позиции. Любой недоволен, когда ему понижают зарплату. Вы меня не убедите в обратном. Просто сейчас сложилась неординарная ситуация, и 99% игроков автоматически идут на понижение. Но мы не знаем его ситуацию. Возможно, у него какая-то "заруба" с руководством. Но при этом мы приветствуем тех, кто идёт на понижение", - сказал Аршавин.

"Арсенал" согласовал со всеми тренерами и футболистами, кроме Озила, сокращение зарплаты на 12,5 процентов сроком на год, начиная с апреля.

Зарплата звёздного немца в лондонском клубе составляет 20,8 миллионов евро за сезон. Он является самым высокооплачиваемым игроком команды.

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