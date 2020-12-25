Аршавин высказался об отношении болельщиков к Дзюбе
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин порассуждал о критике в адрес нападающего "сине-бело-голубых" Артёма Дзюбы.
"Мне кажется, его всё равно больше любят в стране, чем ненавидят. То, что его болельщики "Спартака" и даже "Зенита" не любят, несмотря на то, что он в последние два-три года тащит "Зенит"... Ну, потому что, к сожалению, от прошлого не избавиться. Он всё равно провоцирует своими интервью, заявлениями. Может быть, ему без этого было бы сложно жить и искать вызов. В этом ему проще, это его больше мотивирует на поле", - сказал Аршавин.
Напомним, что Дзюба получил новую волну хейта после публикации в начале ноября интимного видео с его участием. В ролике запечатлено, как футболист занимается мастурбацией.
В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл за "Зенит" 23 матча, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.
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