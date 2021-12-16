Аршавин высказался об уходе Витории из "Спартака"
Фото: инстаграм Аршавина
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на увольнение Руя Витории из "Спартака".
"Мне кажется, что случилось то, что было известно уже практически, когда Витория только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если "Спартак" оставил двух тренеров - Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для РПЛ. Вот это было бы новое изобретение.
В целом, думаю, Витории было трудно работать в такой обстановке, которая была вокруг клуба. Устраивает ли меня такой слабый "Спартак"? Когда они приезжают и "Зенит" закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы "Спартак" был сильнее", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
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