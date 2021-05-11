Аршавин высказался по поводу Суперлиги
Фото: инстаграм Аршавина/Автор неизвестен
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий пост директора департамента развития молодежного футбола в "Зените", высказался об идее создания Суперлиги Европы.
"Зенит" категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими.
Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всё очень четко, один календарь, структура. С такой же проблемой столкнулся баскетбол.
Я думаю, что футбол так или иначе придет к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА. Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке.
Но раз запрос пошел – это сигнал о том, что что-то надо менять", – сказал Аршавин.
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