Аршавин высказался по поводу Суперлиги

Теги зенит санкт-петербургандрей аршавинсуперлига (европейская)

Аршавин высказался по поводу СуперлигиФото: инстаграм Аршавина/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий пост директора департамента развития молодежного футбола в "Зените", высказался об идее создания Суперлиги Европы.

"Зенит" категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими.
Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всё очень четко, один календарь, структура. С такой же проблемой столкнулся баскетбол.

Я думаю, что футбол так или иначе придет к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА. Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке.

Но раз запрос пошел – это сигнал о том, что что-то надо менять", – сказал Аршавин.

Также не пропустите: "Атлетик" интересуется Одриосолой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Финал ЛЧ пройдет в Порту

Финал ЛЧ пройдет в Порту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов