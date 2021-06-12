Аршавин высоко отозвался о Дзюбе
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о прогрессе форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
"Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе "Зенит". Причём у него был провал, его отправили в тульский "Арсенал". Я там даже успел против него сыграть в товарищеском матче за "Кайрат". 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артём - уже герой России. Игра "Зенита" очень сильно от него зависит, он всё делает на высоком уровне", - сказал Аршавин.
32-летний Дзюба в прошедшем сезоне забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах за "Зенит".
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