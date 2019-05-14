Аршавин: "Я уверен, что в Баку будет замечательный финал Лиги Европы"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от финального матча Лиги Европы, где сыграют "Арсенал" и "Челси", передает АЗЕРТАДЖ.

"Я уверен, что Баку прекрасно встретит и команды, и болельщиков, и это будет замечательный финал Лиги Европы УЕФА. Думаю, что единственная сложность для команд - это далекий перелет. Все остальное ничем не отличается. Месяц назад я был на стадионе в Баку. Большой современный стадион. Обещали, что поле будет хорошего качества. Это самое главное для футболистов", - сказал Аршавин.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Начало - в 22:00 (мск).

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