Аршавин ярко охарактеризовал мартовский сбор национальной сборной России

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поставил под сомнение целесообразность проведения в марте учебно-тренировочного сбора национальной сборной.

"Сборная России, конечно же, нужна болельщикам и стране. Но то, что они сейчас собрались, особенно младшие года – для меня это немного странно. Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развеивалась бы команда.

Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда всё понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время, это было бы классно. А то что собрались непонятно где, за забором потренировались, я не вижу в этом особого смысла", - сказал Аршавин.

Напомним, что российская сборная будет тренироваться до 27 марта. У команды нет официальных матчей из-за отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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