Аршавин ярко прокомментировал Кубок легенд
Экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что думает от выступления на Кубке легенд.
Российская команда вместе с Аршавиным переиграла Голландию (10:4). Хавбек отметился одним голом.
"Партнеры умирали. Двое отпали после первой игры. Придется за них бегать. Я чувствую себя великолепно", - сказал футболист.
Напомним, вчера, 22 февраля, стало известно, что "Зенит" встретится с "Вильярреалом" в 1/8 Лиги Европы. Первая игра состоится 7 марта в Петербурге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10