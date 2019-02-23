Аршавин ярко прокомментировал Кубок легенд

Экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что думает от выступления на Кубке легенд.

Российская команда вместе с Аршавиным переиграла Голландию (10:4). Хавбек отметился одним голом.

"Партнеры умирали. Двое отпали после первой игры. Придется за них бегать. Я чувствую себя великолепно", - сказал футболист.

Напомним, вчера, 22 февраля, стало известно, что "Зенит" встретится с "Вильярреалом" в 1/8 Лиги Европы. Первая игра состоится 7 марта в Петербурге.

А еще: Новичок ЦСКА присоединился к команде в Испании | http://soccernews.ru