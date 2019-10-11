Аршавин ярко высказался о Дзюбе

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к Евро-2020 с Шотландией (4:0).

"Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу.

Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов", - сказал Аршавин.

Напомним, в этом матче 31-летний форвард оформил дубль.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команда сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.

А еще: России выложила фотографию из раздевалки после победы над Шотландией| http://soccernews.ru