Аршавин ярко высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России
Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о не вызове нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в сборную России.
"Может быть, Дзюбы и не хватило в матче с Хорватией в плане характера. Но если люди решили, что они не будут работать, даже не стоит это обсуждать. Сборной больше не хватило мастерства, нежели характера. Честно, я не могу представить, что Карпин вызовет Дзюбу еще раз", — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, что Россия разгромила Кипр (6:0), но затем проиграла Хорватии (0:1), и не сумела пробиться в финальную стадию ЧМ-2022.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Кержаков высказался о не вызове Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Роналду 17-й сезон подряд забил не менее 10 голов за клуб
-
Аршавин высказался о возможном уходе Азмуна из "Зенита"
-
Роналду забил голы в каждом матче нынешней Лиги чемпионов
-
Определился победитель азиатской Лиги чемпионов
-
Фанат "Лиона" получил серьезное наказание за бросок бутылки в голову Пайе
-
1
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вильярреал"
-
"Бавария" обыграла "Динамо" в Киеве
-
Почеттино отреагировал на слухи об уходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Аршавин ярко высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России
-
Гвардиола ярко высказался о Почеттино
-
Кержаков высказался о не вызове Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022
-
Левандовски забил ударом через себя в матче с "Динамо" Киев
-
"Фиорентина" работает над продажей Кокорина
-
Ибрагимович ярко высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"
-
Иско хочет перейти в "Атлетико"
-
Позор "Барселоны", провалы "Баварии" и "Челси": результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября
-
Эрнесто Вальверде может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" не заинтересована в подписании полузащитника, зато рассматривает защитника "Челси"
-
"Реал" собирается почти в два раза увеличить выручку от стадиона
-
Европейский парламент выступил против Суперлиги