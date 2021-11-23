Аршавин ярко высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о не вызове нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в сборную России.

"Может быть, Дзюбы и не хватило в матче с Хорватией в плане характера. Но если люди решили, что они не будут работать, даже не стоит это обсуждать. Сборной больше не хватило мастерства, нежели характера. Честно, я не могу представить, что Карпин вызовет Дзюбу еще раз", — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Россия разгромила Кипр (6:0), но затем проиграла Хорватии (0:1), и не сумела пробиться в финальную стадию ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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