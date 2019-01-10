Аршавин ярко высказался о "Спартаке"

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о "Спартаке". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Все решения "Спартака" на данный момент выглядят логичными. В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в "Спартаке". Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет. То есть всё закономерно.

Самедов очень помог команде в чемпионский сезон. Думаю, когда его брали, даже не рассчитывали, что он прямо плеяду лет проведёт в "Спартаке", - сказал Аршавин.

Напомним, сегодня, 10 января, Алекперов и Федун изменили структуру владения "Спартаком".

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