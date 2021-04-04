Аршавин ярко высказался об уходе Мусаева из "Краснодара"

Фото: инстаграм Андрея Аршавина

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об уходе Мурада Мусаева с поста главного тренера "Краснодара".

"Ситуация в "Краснодаре" похожа на старую разваленную деревянную телегу. Все вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарем в начале весенней части. Сегодня это все сложилось воедино. Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Мусаев принял решение уйти в отставку после поражения "Краснодара" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (0:5). Краснодарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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