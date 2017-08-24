Аршавин задумывается о завершении карьеры

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин не исключил, что уже в этом году завершит профессиональную карьеру.

"Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я ещё думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно - не могу сказать" - цитируют 36-летнего футболиста российские СМИ.

Напомним, что Аршавин в течение своей карьеры выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов.

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