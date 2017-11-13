Аршавин занял пятое место в рейтинге лучших игроков чемпионата Казахстана

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Аршавин занял пятое место в рейтинге лучших игроков чемпионата Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин вошёл в число лучших игроков чемпионата Казахстана по итогам сезона-2017.

Как сообщает официальный сайт местной Премьер-лиги, 36-летний россиянин занял пятое место в голосовании, которое проводилось среди руководителей, тренеров и капитанов клубов.

Аршавин набрал 14 баллов, уступив Жерару Гоу (41), Патрику Твумаси (29), Дмитрию Шомко (25) и Жуниору Кабананге (17).

Не пропустите: Аршавин решил продлить контракт с "Кайратом". | http://soccernews.ru

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