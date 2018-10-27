Аршавин заработал красную карточку за подлый поступок

1 Теги кайратиртышандрей аршавин

Аршавин заработал красную карточку за подлый поступок

В матче 31-го тура чемпионата Казахстана между "Кайратом" и "Иртышом" российский полузащитник Андрей Аршавин заработал красную карточку за подлый поступок.

Арбитр удалил с поля 37-летнего футболиста за то, что он наступил на лежащего соперника.

В итоге "Кайрат" уступил "Иртышу", что позволило "Астане" досрочно выиграть чемпионский титул. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Где подлый поступок то? Редактор ты набухался? он просто перешагнул через него, так как деваться некуда было

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Астана Астана 22 53
2 Кайрат Кайрат 22 46
3 Иртыш Иртыш 22 41
4 Окжетпес Окжетпес 22 37
5 Ордабасы Ордабасы 22 33
6 Актобе Актобе 22 28
7 Тобол Тобол 22 28
8 Атырау Атырау 22 28
9 Жетысу Жетысу 22 23
10 Шахтер Караганда Шахтер Караганда 22 21
11 Тараз Тараз 22 19
12 Акжайик Акжайик 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов