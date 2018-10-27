В матче 31-го тура чемпионата Казахстана между "Кайратом" и "Иртышом" российский полузащитник Андрей Аршавин заработал красную карточку за подлый поступок.

Арбитр удалил с поля 37-летнего футболиста за то, что он наступил на лежащего соперника.

В итоге "Кайрат" уступил "Иртышу", что позволило "Астане" досрочно выиграть чемпионский титул. | http://soccernews.ru