Аршавин заявил, что Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о контракте наставника национальной команды Станислава Черчесова. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что РФС и Черчесов не могут договориться о финансовой части сделки

"Любой работник мечтает о том, чтобы контракт действовал как можно дольше, Черчесов не исключение. Станислав Саламович будет востребован на российском футбольном рынке. Думаю, что информация о том, подпишет он новый контракт с РФС или не подпишет, никак не повлияет на выступление сборной", - сказал Аршавин.

Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года. Под его руководством национальная команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путёвку на Евро-2020.

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