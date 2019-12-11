Аршавин заявил о необходимости реформирования футбола в России

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Аршавин заявил о необходимости реформирования футбола в России

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин после поражения "Зенита" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (0:3) сказал, что нужно реформировать футбол в России. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Сторонники перехода на "осень-весна" говорили: "Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе". Оказалось, что нет.

По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.

Как сказал Семак, прямых параллелей нет, можно играть и с отдыха, и последнюю игру, и первую. Все зависит от данного конкретного дня, и как готова команда.

Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?" - сказал Аршавин.

Из-за поражения "Зенит" с 7 баллами занял 4 место в группе G и лишился шансов на еврокубковую весну. 

Отметим, что "Зенит" не сыграет в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с 2009 года.

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