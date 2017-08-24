Аршавин: "Зенит" Манчини мне очень нравится"

Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин высказался об игре питерского "Зенита" под руководством Роберто Манчини.

"Видел почти все игры "Зенита" в начале сезона. Такой "Зенит" мне очень нравится. Команда играет в свежий футбол, быстро и активно. Очень нравится Леандро Паредес", - цитирует 36-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Пот остался впечатлен игрой лишь одного игрока "Зенита". | soccernews.ru