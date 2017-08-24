Аршавин: "Зенит" Манчини мне очень нравится"
Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин высказался об игре питерского "Зенита" под руководством Роберто Манчини.
"Видел почти все игры "Зенита" в начале сезона. Такой "Зенит" мне очень нравится. Команда играет в свежий футбол, быстро и активно. Очень нравится Леандро Паредес", - цитирует 36-летнего нападающего чемпионат.com.
Напомним, Пот остался впечатлен игрой лишь одного игрока "Зенита". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|19
|2
|Локомотив Москва
|7
|16
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|ЦСКА Москва
|7
|13
|5
|Краснодар
|7
|12
|6
|Рубин
|7
|11
|7
|Уфа
|7
|10
|8
|Ахмат
|7
|9
|9
|Урал
|7
|9
|10
|Спартак Москва
|7
|8
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Тосно
|7
|7
|13
|Арсенал Тула
|7
|7
|14
|СКА Хабаровск
|7
|5
|15
|Анжи
|7
|3
|16
|Амкар
|7
|2