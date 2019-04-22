Аршавин: "Зенит" сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже"

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Аршавин: "Зенит" сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что нужно петербургскому клубу для больших побед и завоевания других трофеев.

"У команды уже есть неплохой состав. Не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического. Нужно двигаться поступательно в том направлении, чтобы команда становилась сильной. И тогда "Зенит" сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже", - сказал Аршавин. 

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 балл.

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