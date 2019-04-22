Аршавин: "Зенит" сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что нужно петербургскому клубу для больших побед и завоевания других трофеев.
"У команды уже есть неплохой состав. Не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического. Нужно двигаться поступательно в том направлении, чтобы команда становилась сильной. И тогда "Зенит" сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже", - сказал Аршавин.
"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13