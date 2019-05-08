Артем Дзюба и Далер Кузяев тренировались в общей группе "Зенита"

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Артем Дзюба и Далер Кузяев тренировались в общей группе "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, тренируется в общей группе команды, пишет "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что футболист, возможно, пропустит матч с ЦСКА из-за травмы. 

Напомним, что Дзюба не участвовал в матче с "Ахматом" из-за повреждения. 

Также к тренировкам с командой приступил полузащитник Далер Кузяев, который прошел курс восстановления и ранее занимался в общей группе с ограничениями.

Напомним, "Зенит" за три тура до конца сезона оформил чемпионство России, набрав 58 баллов. ЦСКА с 54 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка.

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 12 мая в Петербурге. Начало - в 19:00 (мск).

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