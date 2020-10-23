Артем Дзюба изменил имидж
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и сборной России отпустил усы.
Фотографию с Дзюбой опубликовал в своем Instagram барбер из Санкт-Петербурга Тимур Хабиров.
"Усики - пропуск в штрафную соперника. Удар - гол!" - написал Хабиров.
32-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Дзюба прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Брюгге". | http://soccernews.ru
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