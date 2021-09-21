Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба сказал, что отказывается ехать в сборную России для подготовки к играм квалификации к ЧМ-2022, которые будут сыграны в октябре.
Напомним, что ранее нападающий был включен в расширенный список национальной команды на матчи со сборными Словакии и Словении.
– Был ли у вас разговор с Карпиным после вашего попадания в расширенный список?
– Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов.
Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный.
Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.
У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру.
Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет, – сказал Дзюба.
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