Артем Дзюба отреагировал на критику "Ахмата" за свои слова о Грозном

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Артем Дзюба отреагировал на критику "Ахмата" за свои слова о Грозном

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на критику в свой адрес от представителей "Ахмата", которые остались недовольны словами форварда о городе Грозный.

"Я про "Ахмат" все хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить людям. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую. Просто все мои цитаты выдернули: про Грозный, про "Спартак", но это неудивительно", - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Ранее Дзюба заявил, что в Грозном "угнетающая атмосфера".

Не пропустите: Дзюба составил топ-3 игроков РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов