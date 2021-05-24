Артем Дзюба отреагировал на критику "Ахмата" за свои слова о Грозном

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на критику в свой адрес от представителей "Ахмата", которые остались недовольны словами форварда о городе Грозный.

"Я про "Ахмат" все хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить людям. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую. Просто все мои цитаты выдернули: про Грозный, про "Спартак", но это неудивительно", - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Ранее Дзюба заявил, что в Грозном "угнетающая атмосфера".

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