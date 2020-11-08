Артем Дзюба прокомментировал интимное видео со своим участием

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:1) прокомментировал интимное видео со своим участием.

"Самый непростой матч в моей карьере был. Как, наверное, в аду побывал... Но я хотел бы сказать, что я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом, наверное, виноват в этом. Могу винить только себя", - сказал Дзюба в видеообращении в сториз своей страницы в Instagram.

Напомним, что в сети появилось видео с Дзюбой, который мастурбировал на камеру.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

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