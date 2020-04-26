Артем Дзюба рассказал, как он придумал свой фирменный жест с празднованием гола
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, как появился его фирменный жест с воинским приветствием во время празднования гола.
"Дело было на матче чемпионата мира с Саудовской Аравией. Перед выходом на замену стоял и даже уже не разминался, а просто кипел, ждал, смотрел на Черчесова. И как только он повернулся, рванул туда, моментально сбросил манишку. После забитого гола начал на эмоциях показывать жестами, что я должен быть здесь. И Черчесов так красиво отдал честь. У меня в голове зародилось, что если выйду на матч с Египтом и забью, то сделаю ответочку. Знал, что к пустой голове не прикладывают, часто это слышал. Поэтому когда забил Египту, то одной рукой отдал честь, а второй накрыл голову", - приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России в Instagram.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел 28 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Малафеев объяснил, почему не отвечает на выпады Дзюбы. | http://soccernews.ru
главное
-
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
-
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
-
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"
-
Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии
Лента новостей
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб
-
Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
-
Легендарный российский теннисист раскритиковал игроков "Спартака"
-
1
В Испании рассказали, как будут проводить футбольные матчи в условиях пандемии коронавируса
-
Уткин рассказал, почему считает Аршавина "говнюком"
-
Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона
-
Артем Дзюба рассказал, как он придумал свой фирменный жест с празднованием гола
-
Девушка Буффона пошутила на тему, когда голкипер завершит карьеру
-
3
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта
-
1
Гус Тиль мог перейти в "Динамо" вместо "Спартака"
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
-
Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя
-
3
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
-
1
Отец Черышева рассказал, когда "Валенсия" может вернуться к тренировкам
-
"Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси
-
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"
-
"Рома" готова приобрести защитника "Барсы" Фирпо
-
Экс-игрок "Зенита" Ломбертс рассказал, повлиял ли карантин на его жизнь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20