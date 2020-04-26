Артем Дзюба рассказал, как он придумал свой фирменный жест с празднованием гола

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Артем Дзюба рассказал, как он придумал свой фирменный жест с празднованием гола

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, как появился его фирменный жест с воинским приветствием во время празднования гола.

"Дело было на матче чемпионата мира с Саудовской Аравией. Перед выходом на замену стоял и даже уже не разминался, а просто кипел, ждал, смотрел на Черчесова. И как только он повернулся, рванул туда, моментально сбросил манишку. После забитого гола начал на эмоциях показывать жестами, что я должен быть здесь. И Черчесов так красиво отдал честь. У меня в голове зародилось, что если выйду на матч с Египтом и забью, то сделаю ответочку. Знал, что к пустой голове не прикладывают, часто это слышал. Поэтому когда забил Египту, то одной рукой отдал честь, а второй накрыл голову", - приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России в Instagram.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел 28 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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