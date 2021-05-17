Артем Дзюба рассказал, кем он хотел стать в детстве

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что в детстве он хотел стать воином.

"Сколько себя в детстве помню, мне хотелось приключений. Хотелось куда-то сходить, с палками. У нас был отряд ниндзя. Мне представлялось, что я был воином, который куда-то идет. Не знаю, у меня всегда так было. Даже в моей карьере, когда я бегал, мне было тяжело. Я представлял, что я властелин колец, и я бегу, чтобы кого-то спасти. Ну и я помню, что все детство был в футболе: уходил рано утром, возвращался в 9-10 вечера", - сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу сборной России.

В завершившемся сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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