Артём Дзюба рассказал, кого он считает своими конкурентами в бомбардирской гонке в РПЛ



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что его конкурентами в бомбардирской гонке в Российской Премьер-Лиге являются форвард петербургского клуба Сердар Азмун и нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов.

"Борьба еще не закончилась. Шомуродов - очень хороший нападающий, мне очень импонирует. И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть её будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов в 22 турах. Его ближайшими преследователями являются Шомуродов (11), Азмун (10), форвард "Спартака" Александр Соболев (10), нападающий "Арсенала" Евгений Луценко (9) и полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк (9).

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.

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