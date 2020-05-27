Артём Дзюба рассказал, кого он считает своими конкурентами в бомбардирской гонке в РПЛ

Теги артём дзюбазенит санкт-петербургсердар азмунростовэльдор шомуродов

Артём Дзюба рассказал, кого он считает своими конкурентами в бомбардирской гонке в РПЛ
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что его конкурентами в бомбардирской гонке в Российской Премьер-Лиге являются форвард петербургского клуба Сердар Азмун и нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов.

"Борьба еще не закончилась. Шомуродов - очень хороший нападающий, мне очень импонирует. И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть её будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов в 22 турах. Его ближайшими преследователями являются Шомуродов (11), Азмун (10), форвард "Спартака" Александр Соболев (10), нападающий "Арсенала" Евгений Луценко (9) и полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк (9).

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.

Не пропустите: "Позорище": Дзюба дал оценку решению "Локомотива" не продлевать контракт с Сёминым. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето

"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов