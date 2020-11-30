Артем Дзюба сможет сыграть с "Брюгге"

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба успеет восстановиться к матчу 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с бельгийским "Брюгге", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных проблем со здоровьем. Таким образом, Дзюба полетит в Бельгию на матч с "Брюгге". Напомним, что форвард получил повреждение паха в матче 16-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (0:0).

Матч "Брюгге" - "Зенит" состоится в среду, 2 декабря.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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