Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов среди россиян.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лацио" Дзюба забил свой девятый гол в турнире. Для этого ему пришлось провести 23 матча.

Таким образом, Дзюба обошел прежнего рекордсмена бывшего полузащитника московского "Спартака" Андрея Тихонова (29 матчей, 8 мячей). В первую тройку также входит полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев (37 матчей, 7 мячей).

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